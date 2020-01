Tare vola a Londra per il sogno Giroud

La Lazio non molla Olivier Giroud. Nella giornata di ieri i biancocelesti si sono avvicinati all’attaccante francese, ma il Chelsea non è ancora sicuro di lasciarlo partire e vorrebbe prima trovare un sostituto. La trattativa sembra vivere una fase di stallo e per questo si sta muovendo Igli Tare in prima persona. Come riporta ‘Leggo’, infatti, il ds della Lazio stamattina è stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino prima di imbarcarsi su un volo diretto proprio a Londra. L’offerta di Lotito al giocatore è di un contratto di tre anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione più bonus. Da battere c’è la concorrenza di Inter e Tottenham: sono ore caldissime per il grande sogno della Lazio.