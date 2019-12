Suona l’allarme al Cek in E’ la supercoppa

I sorrisi per la Supercoppa vinta contro la Juventus e quelli davanti al metal detector: il trofeo vinto dalla Lazio, inseparabile da Danilo Cataldi, ha infatti fatto suonare l’allarme al metal detector dell’aeroporto di Riyad, come mostrato dal club stesso sul proprio account Twitter. Prima dell’imbarco sul volo di ritorno per Roma, gli steward, impassibili, hanno scansionato l’oggetto senza batter ciglio. Una piccola disavventura che ha causato più ilarità che seccature.