Sunday Express:”Tre top team inglesi vogliono Mertens”

Aumenta la lista delle pretendenti per Dries Mertens, attaccante belga del Napoli il cui rinnovo di contratto è ora in fase di stallo. Come riportato dal Sunday Express, anche le big inglesi sono vigili sul futuro del calciatore. In pole position ci sarebbe il Chelsea, ma anche Manchester United ed Arsenal sono pronte a inserirsi