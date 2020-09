Sugoni:” La cessione di Koulibaly come spinta ad acquistare”

L’esperto di mercato di Sky. Sugoni, fa il punto a Sky Sport Speciale mercato sul calciomercato del Napoli:

“Under e Boga piacciano al Napoli. Tutto passa però dalle cessioni. Una di queste è quella di Koulibaly che dovrebbe andare al City. La cessione del giocatore senegalese dovrebbe essere la spinta per acquistare nuovi giocatori. E’ chiaro che l’offerta per Kouibaly dovrebbe essere alta Il City è pronto ad acquistare il giocatore del Napoli anche se non vuole arrivare alle cifre dettate da DeLa. La situazione sul fronte mercato Europeo è in stand-by”