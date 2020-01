Sugoni:” Ecco le ultime sul mercato del Napoli”

Sugoni a Sky Sport 24 Calciimercato:” Il Napoli nella persona di Giuntoli ha parlato con gli agenti di Amrabat. Non è stato chiuso ancora niente.Il Napoli offre un contratto di 5 anni mentre il giocatore ne vorrebbe firmare una di 4 anni. La questione potrebbe risolvere con un contratto di 4 anni più un altro fornito di clausola rescissoria.La squadra azzurra aspetta sempre una risposta dal Celta Vigo per Lobotka.Il Napoli offre 20 milioni il Celta ne vuole 22 e vuole prima trovare un sostituto. Il Napoli come alternativa sta trattando Demme del Lipsia.Il giocatore d’origine napoletana ha un nome impegnativo , si chiama Diego perchè il padre è tifosissimo del Napoli e di Maradona. “