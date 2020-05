Stradoni:” La prossima settimana ci saranno novità sulla plasma-terapia!”

Raffaele Stradoni direttore generale dell’ASST di Mantova ha rilasciato un ‘intervista a Tgr Leonardo. Argomento le cure anti Covid 19 con il plasma e gli anticorpi monoclonale e quanto tempo ci vuole per avere una risposta dall’AIFA.

“Al momento la sperimentazione si è conclusa, è passato il tempo necessario dal trattamento dell’ultima paziente alla possibilità di realizzare questo lavoro. I ricercatori di Pavia e di Mantova hanno raccolto i risultati e poi li hanno messi all’interno dei dati da qui la possibilità di pubblicare un lavoro scritto in inglese. Di conseguenza ci vuole del tempo non solo per documentare tutto il lavoro compiuto ma anche per leggerlo. Tale lavoro sarà sottoposto al giudizio di una commissione che ne dovrà certificare la validità e poi pubblicarlo. I colleghi di Pavia ci hanno detto che nella metà della prossima settimana ci dovrebbero essere delle notizie su questa terapia del Plasma e degli anticorpi monoclonali”