Stefano Pirelli:” Sarà una prova dura per tutti riprendere”

Stefano Pirelli mental coach parla di tecniche complementari sportive.

Come si può affrontare una ripresa cos’ con la paura di contagiarsi?

Sicuramente è una prova ardua per tutti. Non solo per i giocatori ma anche per tutto lo staff intorno al giocatore Sicuramente all’inizio sarà difficile coniugare l’innata tendenza alla massima prestazione, che si svilupperà appena i giocatori vedranno il campo e sentiranno il profumo dell’erba si attivano dei meccanismi neuro muscolari metabolici con quella che però è l’attenzione con cui dovranno far fronte. Non solo dal punto di vista emozionale e un po’ perché ci sarà il problema della preparazione atletica che dovrà essere effettuata gradualmente e calibrate bene perché come sappiamo ci sono delle open window cioè delle finestre defaticanti che vanno dalle 3 alle 72 ore in cui l’organismo si rigenera. Però in considerazioni del fatto che ci saranno tanti incontri allora anche questi tempi si allungheranno L’aspetto fisico deve andare di pari passo con quello mentale.