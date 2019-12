Stasera serata di premi in Arabia

Dove vedere i Globe Soccer Awards 2019 in diretta tv e streaming: data, orario e candidati.

I Globe Soccer Awards sono giunti all’undicesima edizione, con Cristiano Ronaldo a caccia dell’ennesimo trionfo.

Il portoghese punta a vincere per la quarta volta consecutiva (la sesta in totale) il premio di miglior giocatore dell’anno.

A scegliere i vincitori sarà una giuria di eccezione nella quale sarà presente anche Antonio Conte tra gli altri.

In questa pagina troverete tutte le informazioni sui Globe Soccer Awards 2019: dalla data all’orario fino ai candidati e dove vedere l’evento in .

DATA GLOBE SOCCER AWARDS 2019

I Globe Soccer Awards 2019 si terranno a Dubai domenica 29 dicembre alle ore 17.30 italiane. La cerimonia si svolgerà nel lussuosissimo Madinat Jumeirah.

CANDIDATI GLOBE SOCCER AWARDS 2019

Le categorie dei Globe Soccer Awards sono sette. Di seguito tutti i candidati:

Best Men’s Player – Ronaldo, Messi, Van Dijk, Salah

– Ronaldo, Messi, Van Dijk, Salah Best Women’s Player – Bronze, Henry, Morgan, Rapinoe

– Bronze, Henry, Morgan, Rapinoe Best Coach – Ten Haag, Fernando Santos, Klopp

– Ten Haag, Fernando Santos, Klopp Best Club – , , femminile

– , , femminile Best Revelation Player – Joao Felix, Sancho, Haaland, Ansu Fati

– Joao Felix, Sancho, Haaland, Ansu Fati Best Agent – Jorge Mendes, Raiola, Pastorello

– Jorge Mendes, Raiola, Pastorello Best Director – Tare, Berta, Abidal, Overmars

DOVE VEDERE GLOBE SOCCER AWARDS 2019 IN TV

I Globe Soccer Awards 2019 saranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport Collection (canale 205) a partire dalle ore 17.30.

Sarà possibile vedere i Globe Soccer Awards 2019 in diretta per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo (scaricando l’app per pc, tablet o smartphone) oppure gratuitamente sul sito di Sky Sport.