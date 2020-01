SSC Napoli, Formisano: “Raggiunto accordo con la direzione regionale scolastica”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, si è soffermato sui prezzi dei biglietti di Napoli-Barcellona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Quest’anno abbiamo deciso di destinare l’intera capienza dei settori inferiori eslcusivamente agli Under 14. Questa scelta è partita dalla prima gara di campionato e anche questo voglio sottolinearlo perché qualche detrattore non lo fa. Noi abbiamo raggiunto questo accordo con la direzione regionale scolastica, con la quale siamo in accordo da anni, nel mese di luglio. E abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a chiudere la vendita al pubblico. Neanche con il Barcellona. Ad inizio stagione è stato deciso di fare una politica di responsabilità sociale”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube