Sportmediaset:”Per Milenkovic è iniziata l’asta. Ma può rinnovare!”

Nikola Milenkovic è davanti ad un bivio che può segnare il suo futuro. Da un lato la richiesta di Iachini alla Fiorentina di blindarlo con un ricco rinnovo in modo da non arrivare pericolosamente alla scadenza del 2022, dall’altro la voglia di Pioli – si legge su Sportmediaset – di farne un perno del nuovo Milan. In mezzo c’è anche Rocco Commisso che da un lato vuole accontentare il suo allenatore e dall’altro chiede cifre molto alte per un’eventuale cessione. Sul difensore c’è anche il Napoli.