Sportitalia:” Su Lobotka cèè intesa su tutto.Ecco i dettagli”

Stanislav Lobotka (25) resta il nome caldo in casa Napoli, con il club partenopeo che sembra pronto a chiudere per lo slovacco nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore. Ecco le ultime riportate da alfredopedullà.com: “Stanislav Lobotka è un promesso sposo del Napoli, indipendentemente da parole, interpretazioni, eventuali e varie. A chi riprende notizie da tutto il mondo consigliamo umilmente di verificare. Il “Mundo Deportivo” parla di un imminente blitz di Giuntoli in Spagna, se dovesse accadere vi aggiorneremmo. I contatti proseguono no stop al telefono, le cifre sono state battezzate (sotto i 20 milioni, può esserci qualche bonus in più ma si tratta di dettagli), l’intesa sul contratto c’è (1,8 milioni a stagione), la promessa del Celta Vigo di liberarlo extraclausola (da 50 milioni) anche. “AS” sostiene che di Lobotka al Napoli se ne parla più in Italia che in Spagna? Avranno le loro fonti… Sulla tempistica crediamo che la corsa sia per metterlo a disposizione di Gattuso in vista di Lazio-Napoli della prossima settimana, senza escludere nulla. E comunque pensando che ora il club azzurro si dedicherà alla completa definizione della trattativa”.