Sportitalia: “LLorente resta per questi motivi”

Fernando Llorente non andrà all’Inter. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà fa sapere che quella dello spagnolo, nell’ambito dell’affare Politano, era una proposta di un paio di giorni fa che non è stata approfondita per due motivi: il Napoli ha ancora Mertens infortunato e non può tornare sul mercato per un’altra punta mentre l’Inter vuole rispettare l’interesse per Giroud. Dunque Politano va al Napoli ma Llorente non va all’Inter. E resta in azzurro alle spalle di Milik.

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista scrive: “Ha sfiorato più squadre lui che uno slalomista paletti. Ci riferiamo a Matteo Politano, finalmente libero di andare al Napoli. operazione da 25 milioni, compresi i bonus e il prestito oneroso, l’obbligo di riscatto che il club di De Laurentiis aveva deciso di accordare in tempi non sospetti. Politano ha aspettato fino all’ultimo la Roma e ha capito che non era aria. Non a caso, dopo i contatti proficui di sabato scorsa, la Roma si è concentrata – tra gli altri – su Januzaj della Real Sociedad. L’ipotesi Llorente in contropartita era una semplice ipotesi, non concretizzatasi perché il Napoli (con Mertens ai box) non ha voglia di spendere per un altro attaccante. E soprattutto perché l’Inter non ha troppa voglia di “tradire” Olivier Giroud che aspetta da almeno un mese con la possibilità di trovare un rapido accordo con il Chelsea soltanto quando saranno firmate le carte per Politano al Napoli. Uno esce (Politano), l’altro entra (Giroud): l’Inter l’aveva impostata proprio così”.