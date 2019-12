Sportitalia:” L’Atletico Madrid si fionda su un top -player azzurro”

Secondo Sportitalia l ‘Atletico Madrid sarebbe intenzionato a fiondarsi su un giocatore del Napoli.Il giocatore identificato sarebbe Mertens che è in scadenza di contratto a Giugno ma già a Gennaio potrebbe cambiare squadra. Se l’Atletico Madrid non riuscisse a prendere Matador Cavani, altro idolo della torcida azzurra, allora sarebbe il folletto belga il principale obiettivo.La squadra di Madrid non dovrebbe neanche tener conto del parere del presidente azzurro,