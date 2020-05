Speranza:” Rafforzeremo il sistema sanitario italiano già forte”speranza

Conte ha annunciato che “per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni”. Il governo ha anche “istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni”.

Molte risorse andranno agli ospedali perchè, ha sottolineato il ministro alla Salute, Speranza, “abbiamo visto quanto contano”. Dei fondi stanziati del decreto, “240 milioni andranno per le nuove assunzioni nella Sanità e 190 milioni saranno utilizzati per incentivi ai medici”