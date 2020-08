Specchia:” Ecco chi mi ricorda Osimhen!”

L’allenatore Paolo Specchia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento del Napoli: “Osimhen? Ho seguito, è un attaccante che lì per lì mi ha ricordato Asprilla che ha lasciato il ricordo ed il segno a Parma. Somiglia un po’ a Mbappè, ha passo ed un accelerazione. Deve migliorare nel sinistro, lui gioca spesso anche da tornante, si allarga forse in maniera troppo ampia sull’esterno. E’ un giocatore che entra in area arrivandoci dopo, ma è fortissimo”.