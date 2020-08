Spal-Fiorentina: Le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spal-Fiorentina, match valido per l’ultimo turno di campionato. Emiliani già retrocessi da tempo danno spazio a chi ha giocato di meno in quest’ultima passerella. Stesso discorso per Iachini, fresco di rinnovo col club viola. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

Spal (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valori; Cuellar.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar Duncan, Venuti; Chiesa, Vlahovic