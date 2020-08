Spagna, convocato Fabian Ruiz ed un obiettivo di mercato

Chiamata in nazionale per Fabiàn e l’obiettivo Reguilon. La Spagna ha diramato l’elenco dei convocati per le sfide di Nations League che si giocheranno il 3 ed il 6 settembre contro Germania ed Ucraina: presente il centrocampista del Napoli ed il laterale di proprietà del Real Madrid obiettivo di mercato di Giuntoli.