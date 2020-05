Spadafora:”Il calcio riapre solo in un caso!”

La linea del governo è sempre stata quella della prudenza e della coerenza: molti presidenti invece hanno cambiato opinione. Sono consapevole dell’importanza del calcio, ma il dibattito mediatico in questi giorni è stato eccessivo”. Così il ministro al Senato sulla questione della riapertura del campionato: “Solo se sarà sicuro”, dice ai senatori. Spiegando: “Le osservazione del Cts sul protocollo Figc sono state numerose: il Cts chiede che tutta la squadra sia messa in quarantena senza contatti esterni, poi la responsabilità medici e che i tamponi richiesti per i calciatori non vadano ad impattare sulle necessità dei cittadini. Poi, nei prossimi giorni si dovrà decidere sulla riapertura del campionato: ma dovrà essere fatto in sicurezza per tutti. Il governo non si farà condizionare, nessuna pressione. Qualcuno si è chiesto: come mai se una cassiera di un supermercato è positiva non si chiude tutto il supermercato? La risposta è semplice: nel supermercato si possono rispettare distanziamenti, si possono utilizzare mascherine, guanti. Nel calcio no”.