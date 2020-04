Spadafora:” Si riprende il 4 maggio? Non è sicuro”

UItim’ora Rai Nes 24:” Non è sicuro che il calcio riprenda il 4 maggio” Lo ha detto il ministro dello sport e spettacolo Spadafora. La notizia è stata riportata da Rai News alle 22.15. Il ministro Spadafora così facendo raffredda le intenzioni di Gravina, rafforzando le parole del Ministro della Salute Speranza che già in mattinata aveva risposto dicendo che era più utile pensare alla salute delle persone e non alla ripresa del campionato. Ricordiamo che la federazione gioco calcio italiana, ha nominato una commissione medica che ha diramato un protocollo salva giocatori e salva campionato. Tale protocollo domani dovrebbe essere sottoposto alla visione sia del Ministro dello Sport Spadafora che al Ministro della saluta Speranza. Ma proprio la speranza di rivedere le squadre in campo sta quasi per svanire sentendo le parole dei due ministri.