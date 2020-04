Spadafora :” Ripartire nel massimo della sicurezza!”

Si riparte ! Con cautela e con la massima sicurezza per la salute dei giocatori ma si riparte Ecco cosa riporta il Mattino di oggi:

II piano per la ripresa (se la curva del contagio non avrà nuovi picchi) è pronto. Lo rende noto in una lettera inviata a Malagò il ministro Spadafora. «Vi prego di voler attivare le Federazioni e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché la ripresa degli allenamenti e delle attività avvenga, presumibilmente dal 4 maggio, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che saranno individuate d’intesa con le autorità sanitarie e gli organismi scientifici». Dunque, eccolo il semaforo verde. Il 4 maggio la ripresa completa con allenamenti tecnico tattici e nei giorni precedenti le visite mediche necessarie per poter riprendere ad allenarsi. A questo punto la Figc dovrà indicare la data per lo start della serie A: il 24 o il 31 maggio. Non è escluso anche che la prossima settimana ci possa essere la ripresa con “ricondizionamento atletico e fisico individuale” nei centri sportivi a livello individuale. Ma è chiaro che saranno la consulta delmedici sportivi e la task force sanitaria che affianca il governo Conte a stabilire se sarà così oppure no.