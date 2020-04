Spadafora:” Le società dilettantistiche saranno pagate”

Da domani la società sport e salute sarà in grado di emanare il bonifico per i lavoratori dello sport Noi ci abbiamo messo un pò di tempo rispetto a quello dell’INPS e che non tutti i lavoratori sono tutelati dal punto di vista della previdenza lavorativa. Si considerano tale sia gli atleti ma anche la ragazza che lavora alla reception e per loro non c’era nessuna garanzia. Per loro il governo ha stanziato 600 euro. Ho letto che non c’erano i soldi per tutti coloro che hanno fatto domanda, voglio dire che per chi ha fatto domanda all’agenzia sport e salute sarà pagati. Proporremo tale assegno anche nel decreto di aprile e le procedure saranno più rapidi perché avremo la banca dati Da questa settimana sarà aperto un fondo per le società dilettantistiche che potranno accedere per un finanziamento post covid-19 Io devo pensare alle piscine, ai centri di danza che sono state chiuse a causa del virus. Il giro d’Italia ad ottobre si come stanno facendo le altre nazioni.