Sostituire Callejon ? Un vero grattacapo per Gattuso!

Il Napoli si presenta alla sfida di Milano con la necessità di provare la squadra anti Barcellona.

Le ultime prestazioni hanno evidenziato una confusione tattica del mister che sta cercando disperatamente di trovare una soluzione al problema Callejon.

Visti i risultati con Politano e Lozano è doveroso dire che per il mister di Corigliano Calabro c’è ha ancora molto da lavorare. Infatti sostituire Callejon non è e non sarà facile.

Infatti l’iberico si è rilevato dall’inizio della sua avventura azzurra l’equilibratore della squadra. Infatti con lui in campo il Napoli si trasforma passando da un 4-3-3 in un 4-4-2.

Tale trasformazione tattica permette al Napoli non solo di attaccare la fascia avversaria ma anche di avere maggior protezione.

Ora il caballero iberico dal capello gelatinato e il baffetto da Zorro, ha esaurito, fatto fisiologico, la benzina.

Di conseguenza il Napoli sta subendo di più sulla sua fascia destra dove il terzino di turno si trova sempre due avversari contro.

Gattuso, di conseguenza ha provato ad inserire Politano su quella fascia ma i risultati non sono stati sufficienti.

Niente contro Politano ma il giocatore romano è risultato inadeguato per il gioco del Napoli proprio per le sue caratteristiche sia tattiche che tecniche.

Infatti Politano, a differenza dell’iberico ha più attitudini offensive che difensive e non sa leggere le situazioni tattiche che la partita propone. Di conseguenza a pagarne le speso è il povero Di Lorenzo e/o Hysaj che devono fare gli straordinari.

Qualche timido risultato si è avuto con Lozano, ma in questo caso si penalizzano le capacità offensive del messicano che arriva al tiro sempre poco lucido, perché impegnato a compiere le due fasi sia quella offensiva ma soprattutto quella difensiva.

In vista del Barca sorge il problema di Callejon. Tuttavia il parco giocatori del Napoli permette di attuare parecchie soluzioni tattiche. Una di queste sarebbe passare dal 4-3-3 al 4-2- 3-1.

In pratica giocherebbero questi elementi: Meret, Di Lorenzo. Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa. A centrocampo agirebbero Allan e Demme.

L’attacco sarebbe composto da Fabian Ruiz esterno a destra, Insigne esterno a sinistra e Zielinski dietro a Mertens.

Tale formazione sarebbe molto spregiudicata contro il Barca.

Più prudente invece sarebbe giocare con un centrocampo a tre costituito da Lobotka, Demme, Zielinski con Fabian, Mertens ed Insigne in attacco.

Terza ed ultima soluzione, sarebbe anche utile per il futuro, fare avanzare Di Lorenzo e posizionare Hysaj terzino destro.

Il Napoli giocherebbe con: Meret, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Demme, Lobotka, Zielinski o Fabian Ruiz a centrocampo, Di Lorenzo, Mertens, Insigne in attacco.

Di Lorenzo è l’unico che per caratteristiche fisiche e tattiche può sostituire Callejon ormai sul viale del tramonto calcistico.

Il Napoli nel prossimo mercato ha la necessità di comprare un terzino sinistro. In quanto Mario Rui non può giocare sempre lui e Ghoulam è un ex giocatore.

Di Lorenzo potrebbe essere l’acquisto per sostituire Callejon, a cui va detto grazie per l’attaccamento, la professionalità con cui ha onorato la maglia azzurra in questi lunghi anni.