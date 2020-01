Sky Sport:” Ecco le ultime su Napoli-Inter”

Il Napoli affronterà l’Inter con il nuovo 4-3-3 In difesa gli unici dubbi Dovrebbe giocare Manolas-Luperto oppure Di Lorenzo a centro della difesa con Hysaj sulla fascia destra.A centrocampo ci saranno Allan , Fabbian Ruiz e Zielinski. In attacco Callejon Milik ed Insigne. L’Inter si schiererà probabilmente con un 3-5-2. In difesa centrale dovrebbe giocare Godin mentre a centrocampo ci saranno Vecino e Gagliardini. In attacco il trio delle meraviglie.