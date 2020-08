Sky Sport:” Ecco il numero che prenderà Osimhen!”

C’è tanta attesa per la prima in azzurro di Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, che domani dovrebbe guidare la manovra avanzata degli azzurri in almeno una delle sfide del triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila. Secondo quanto rivelato da Sky, il nigeriano dovrebbe indossare, domani e durante la stagione, la maglia numero 15.