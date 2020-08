Sky Sport:” Ecco come la vecchia signora vuole tentare DeLa”

Federico Bernardeschi, Luca Pellegrini e Cristian Romero. Sono queste le tre carte che la Juventus potrebbe giocare per convincere il Napoli a cedere Arkadiusz Milik già nel corso di questa sessione di mercato. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il club bianconero potrebbe far leva su un accordo già trovato con l’attaccante polacco per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar partire il ragazzo per meno di 40 milioni, con uno o due tra i calciatori sopracitati che potrebbe finire nell’affare.