Sky Sport:” Demme arriva stasera”

Ormai ci siamo, Diego Demme sarà un calciatore del Napoli. Il primo colpo per la mediana del nuovo Napoli firmato Gattuso arriva dunque dalla Germania, con il classe 91′ che da tempo sognava di poter approdare in Serie A. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, Il giocatore è atteso già questa sera in Italia, per poter effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la società di De Laurentiis. Proprio in questi minuti è atteso l’ok formale dal Lipsia per permettere a Demme di effettuare le visite mediche per il Napoli. Si tratta di un’operazione complessiva da 12 milioni di euro