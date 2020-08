Sky Sport:” Cavani-Benfica, salta tutto?”

Rischia di saltare la trattativa per il trasferimento di Edinson Cavani al Benfica. L’attaccante uruguaiano, attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain, sembrava pronto a iniziare l’avventura portoghese, ma il Benfica ha fatto un passo indietro difronte alle richieste economiche del calciatore, ritenute eccessive. L’uruguayano ha chiesto un contratto di 10mln di euro per 3 anni che i portoghesi – riferisce Sky Sport – avevano accettato, ma spalmando la cifra di 30mln nei prossimi sei anni. Una modalità di pagamento che non convince il Matador che ha messo l’affare in una fase di stallo.