Sky, Pirlo ha dato la sua preferenza per l’attacco

Alcune mosse di mercato degli azzurri saranno una conseguenza delle scelte di mercato dei bianconeri.

Aull’asse Torino – Roma si svilupperanno le mosse di mercato per rinforzare il reparto avanzato di Juve, Roma e Napoli. Edin Dzeko è il preferito di Pirlo per quanto riguarda la punta che la Juventus sta cercando sul mercato. La punta bosniaca classe 1986, 19 gol e 14 assist in stagione, è dunque entrato fra gli obiettivi bianconeri ma, tuttavia, al momento non ha dato alla Roma segnali di volersene andare.

Per i giallorossi inoltre Dzeko è un punto fondamentale della squadra: Fonseca e il “nuovo” club vogliono iniziare la nuova stagione con lui, poi – nel caso in cui il giocatore esprimesse una volontà opposta – allora la Roma valuterebbe la situazione in base all’offerta pervenuta e ai possibili sostituti. Altro obiettivo per l’attacco della Juve è ormai da tempo Milik. Il polacco, nel caso in cui Dzeko dovesse andare alla Juventus, potrebbe rappresentare il profilo giusto per rimpiazzarlo. Ma in questo momento il classe 1994 – 14 gol in stagione – non ha dato aperture per un eventuale arrivo in giallorosso.