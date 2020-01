Sky, Modugno: “Pe questa sera Gattuso ha un solo dubbio”

Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di stasera tra Napoli e Lazio:

“Per la formazione di stasera Gattuso ha un solo dubbio: in campo dal 1′ uno tra Fabian e Lobotka. Invece in porta spazio di nuovo ad Ospina. Difesa? Mi aspetto ancora Hysaj e Di Lorenzo titolari. Demme centrale avanti alla difesa, esordio dal 1′ per lui. Io penso che Zielinski giochi, perché l’unico dubbio è tra lo spagnolo e lo slovacco”.

