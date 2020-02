Sky, Marchetti: “Ci sono ancora margini per il rinnovo di Mertens. Su Callejon…”

L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, ai microfoni di Radio Marte, analizza così la sfida Napoli-Lecce:

“Mertens è un giocatore che piace all’Inter, così come alla Roma. Lui potrebbe firmare con un altro club anche oggi, se non lo ha ancora fatto e perché evidentemente ci sono ancora possibilità che possa trovare un accordo con il Napoli. Per quanto riguarda Callejon, invece, mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara ed a fine stagione le strade si divideranno”.

