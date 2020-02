Nel corso di Sky Sport 24 Today è intervenuto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha detto la sua sul mercato del Napoli:

“Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro prendendo per l’immediato i vari Politano, Demme, Lobotka, e e anche per il futuro con Petagna e Rrahmani iniziando una nuova rivoluzione che sarà molto corposa per il futuro”.

