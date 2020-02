Sky, Condò: “Napoli bravo a mantenere la calma”

Paolo Condò, giornalista Sky, nel post-partita di Sampdoria-Napoli ha così parlato della partita direttamente dagli studi dell’emittente satellitare:

“Abbiamo visto tre partite in una. Fino al gol di Quagliarella c’era solo il Napoli in campo, che giocava bene, era in totale controllo. Poi c’è stato il colpo di luce di Quagliarella che ha cambiato il match. Da lì in poi il Napoli ha provato a recuperare alto, ma non è riuscito e s’è allungato. Dopo il 2-2, poi, il Napoli è stato bravo a tenere la calma. Sapeva di essere più forte e di avere forze fresche e alla fine l’ha vinta”.

