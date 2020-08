Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali

Tutto confermato in casa giallorossa. Fonseca schiera i suoi con il 3-4-2-1: Ibanez gioca al centro della difesa, Cristante sostituisce lo squalificato Veretout in mezzo al campo. Alle spalle di Dzeko ci sono Mkhitaryan e Zaniolo. Lopetegui schiera a sorpresa Suso e non Munir nel tridente, dove non c’è nemmeno de Jong. Vaclik non ce la fa, in porta va Bounou.

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Roma (3-4-2-1) – Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.