Situazione Covid in Campania del 13/05/2020

Migliorano di giorno in giorno i dati sull’emergenza Covid 19 in Campania. Infatti la giornata di ieri ha registrato un incremento di 76 guariti o dimessi( 52%). In totale i guariti sono dall’inizio della pandemia 2421.In isolamento domiciliare il totale è di 1394. Ieri c’è stato un decremento di pazienti in isolamento domiciliare pari a 49 persone(30,1%). I ricoverati con sintomi ieri hanno subito un decremento di 12 pazienti(8,7%).Ad oggi sono ancora ricoverati con sintomi 402 pazienti.La terapia intensiva si è alleggerita di un solo paziente(0,4%). Ad oggi ci sono 19 pazienti in terapia intensiva. Purtroppo c’è stato un nuovo decesso(8,5%).I morti fino ad esso sono 394.