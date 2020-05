Situazione Covid 19 in Campania del 8/5/2020

Ieri la situazione della Campania ha visto un incremento di guariti e dimessi. Infatti ci sono stati rispetto al 7 maggio 141 guariti in più(47,4>% ). In totali le persone guariti fino ad adesso sono 2164 . C’è stato anche un decremento delle persone in isolamento domiciliare di 131 persone( 34.3%) In totale ci sono 1566 persone ancora in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi hanno subito un incremento di tre persone( 9.2%). In totale ci sono ancora 418 ricoverati con sintomi. Anche la terapia intensiva ha subito un incremento di una sola persona(0,6% ) .In totale ci sono ancora 28 persone.Purtroppo la giornata di ieri ha registrato 7 nuovi decessi(8,5%).In totale ci sono 386 decessi dall’inizio della pandemia in Campania.