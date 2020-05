Situazione Covid 19 in Campania del 6/5/2020

Situazione Covid -19 interlocutoria in Campania ieri. I dimessi hanno subito un incremento di 197 guariti(40%).In totale i guariti sono 1816. Sono diminuiti i pazienti in isolamento domiciliare.Infatti hanno subito un decremento di 215 pazienti( 41,5%). I totali sono fino adesso 1882.Sono aumentati di 25 pazienti i ricoverati con sintomi(9,6%).In totale ci sono 433 ricoverati con sintomi. La terapia intensiva ieri non aveva a suo carico nessun pazienti(0,6%). In totale ci sono ancora 25 pazienti.Purtroppo ci sono stati ieri 7 nuovi decessi(8,3%).In totale sono morti fino ad esso 376 persone