Situazione Covid-19 in Campania del 4 maggio

Ieri l’andamento della pandemia in Campania è stato abbastanza buono. Infatti ci sono stati più 27 dimessi rispetto all’altro ieri( 31,6%). In totale i dimessi sono 1421. In isolamento domiciliare ci sono in totale 2249. Ieri c’è stato un incremento di 8 pazienti( 50%). I ricoverati con sintomi sono in totale 438 Ieri rispetto al 3 maggio erano 17 ricoverati in meno( 9,7%). La terapia intensiva si è alleggerita di 6 persone( 0,5%) In totale ci sono 24 persone in terapia intensiva. Purtroppo ieri ci sono stati due decessi(8,1%). In totale dall’inizio della pandemia sono 366 le persone morte.