Situazione Covid 19 in Campania del 14/5/2020

Anche ieri la situazione Coronavirus è migliorata in Campania. Infatti i dati sul contagio in Campania sembrano sempre più incoraggianti. I guariti sono in totale 2480.Ieri hanno subito un incremento di 58 guariti(53%). In isolamento domiciliare ci sono ancora 1359 pazienti con un decremento ieri di 35 pazienti(29,3%). I ricoverati con sintomi sono 387 pazienti. Ieri i ricoverati con sintomi hanno subito in decremento di 35 pazienti(8,3%)In terapia intensiva ieri non si è avuta nessun cambiamento(0,4%).In terapia intensiva in totale ci sono solo 19 pazienti. Ieri fortunatamente non si è avuto nessun decesso(8,5%). In totale i decessi dall'inizio della pandemia sono 394.