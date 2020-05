Situazione Covid 19 in Campania del 12-5-2020

Migliora di giorno in giorno la situazione in Campania. Ieri i dati sull’emergenza Covid 19 hanno fatto registrare un netto miglioramento per quanto riguarda l’emergenza Cpovid 19 in Campania. Questo grazie non solo all’opera rigida di prevenzione del governatore De Luca, non solo grazie alla coscienza e alla scienza della sanità della Campania ma soprattutto grazie all’elevato senso civico della popolazione campana. I dati di ieri vedono un incremento dei pazienti dimessi pari a 44 persone(50,8% ). In totale sono stati dimessi o guariti 2345 persone. In isolamento domiciliare ci sono ancora 1443 persone. Ieri si è avuto un decremento di 7 persone(31.3%). Tra i ricoverati ci sono ancora 414 pazienti. Ieri si è registrato un decremento di 22 pazienti(9,0% ).La terapia intensiva si è alleggerita di altre 3 persone raggiungendo un totale di 20 pazienti ancora in terapia intensiva(0,4%). La giornata di ieri ha registrato un solo nuovo morto(8,5% ). In totale i morti attualmente sono 393.