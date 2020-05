Situazione Covid 19 in Campania del 11/05/2020

Ieri si sono registrati questi dati in Campania per quanto riguarda l’emergenza Covid-19. I dimessi hanno avuto un incremento di 19 persone( 50%). In totale ci sono 2301 dimessi. In isolamemto domiciliare i totali sono 1450.Ieri hanno subito un decremento di 10 pazienti(31,5%). I ricoverati con sintomi sono 436 Ieri si è aggiunto un altro paziente( 9,5%). In terapia intensiva c’è stato un incremento di 3 persone(0,5%).In totale i pazienti in terapia intensiva sono 23.Ieri purtroppo si conta un nuovo decesso( 8,5%).In totale i decessi dall’inizio della pandemia sono 392.