Situazione Covid -19 del 7 maggio 2020 in Campania

E’ buona la situazione Covid 19 in Campania quella che si è verificata ieri 7 maggio I dati sono molto confortanti. Ieri ci sono stati 207 dimessi o guariti( 44,5%).In totale ci sono 2023 tra guariti o dimessi. Anche l’isolamento domiciliare ha visto un decremento di meno 187 pazienti rispetto al 6 maggio(37,4%) In totale ci sono ancora 1697 pazienti in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono in totale fino adesso 415. Ieri ci sono stato un decremento di 18 pazienti( 9,1%) Ieri la terapia intensiva presentava due pazienti in più(0,6%).In totale ci sono 27 pazienti in terapia intensiva.Purtroppo ieri ci sono stati 3 nuovi decessi( 8,9%).In totale i decessi dall’inizio della pandemia in Campania sono 379. In definitiva la fase 2 in Campania è stata ben assorbita. Di questo va ringraziato l’elevato senso di responsabilità del popolo campano che ha preso coscienza del pericolo in cui si poteva andare incontro e ha continuato a rispettare le norme del distanziamento sociale e dell’uso di mascherine.