Sileri:” Anche i medici di base dovranno fare i tamponi!”

Il viceministro Sileri ha rilasciato un’intervista a SkyTG 24:” Un sistema ospedale centrico non ha favorito la sanità nazionale e quindi l’individuazione dei dati. Come ha detto il presidente degli ordini dei medici della Lombardia Rossi. Verosimilmente nella fase 2 anche i medici di base potranno e dovranno fare i tamponi. Questo per costituire una rete territoriale per costituire un’ottima sanità nazionale. E’ necessario che il territorio risponda vigilando con i medici di base sull’infezione da CV19 Per fare ciò i medici di base devono avere gli strumenti non solo per l’effettuazione dei tamponi ma anche i sistemi protettivi per farli. .Anche nelle altre regioni ha funzionato bene. Anche se in altre regioni colpite sono state Emilia Romagna e Veneto c’è stata una buona risposta del territorio. Ma bisogna dargli le armi adatte. C’è stata una carenza relativa perché l’infezione del COVID-19 è stato uno Tzunami.”