Signorini:” Fu emozionante e sfizioso vincere quello scudetto!”

È il 29 aprile 1990, Napoli-Lazio al San Paolo. Al 7’ il colpo di testa di Baroni libera la gioia di un popolo. Maradona stava trascinando gli azzurri ad un altro successo conquistato nei sette anni di gloria napoletani. Il San Paolo gremito attendeva il fischio finale dell’arbitro Sguizzato di Verona per far riecheggiare l’urlo di vittoria. A trent’anni dal secondo e ultimo scudetto del Napoli viaggiamo nei ricordi con Fernando Signorini, preparatore atletico di Maradona.

Trent’anni dopo cosa le ricorda il secondo scudetto del Napoli?

«In queste settimane di lockdown che anche a Buenos Aires è in pieno corso ho avuto il tempo di rivedere anche le immagini di quegli anni. Il secondo scudetto doveva arrivare già nel 1988, il Napoli aveva quattro punti di vantaggio a cinque partite dalla fine, nel 1990, invece, abbiamo vinto anche grazie ad un imbecille che a Bergamo tirò la monetina ad Alemao prima di realizzare il sorpasso con il trionfo di Bologna e la caduta del Milan a Verona».

L’episodio di Bergamo sminuisce il valore di quel tricolore?

«Assolutamente no, il secondo è stato più bello del primo, ancora più sentito. Infatti l’esultanza fu incredibile, ho ancora il ricordo dei quartieri della città in festa. Il Napoli dimostrò che era veramente forte, il trionfo del 1987 non era capitato per un’annata fortunata, negli anni successivi la squadra confermò il suo grande valore. Il Milan di Sacchi era fortissimo ma ha rimediato sonore sconfitte al San Paolo, ricordo un 3-0 ed un 4-1, indimenticabili poi le cinquine alla Juventus: 5-3 a Torino nel 1988, 5-1 in Supercoppa nel 1990».

Cosa pensa quando legge ancora le polemiche sullo scudetto del 1990?

«Diego era troppo antipatico al potere, non hanno mai digerito la sua cassa di risonanza che sfruttava anche per cause nobili. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la semifinale vinta contro l’Italia al Mondiale, non gliel’ hanno mai perdonato. Diego ha portato il Napoli alla vittoria nel campionato italiano, che a quei tempi era il più importante al mondo, troppo per loro. Il Napoli aveva una rosa di ottimo livello ma Maradona faceva la differenza»