“Signora Ceccardi ma mi faccia il piacere” a firma il Meridione

Ad Agorà trasmissione di Rai 3 va in onda l’assurda tesi di un ‘euro-parlamemtare leghista che asserisce in maniera cervellotica che i medici del Nord , a cui va dato comunque merito sia per il coraggio sia per quello che stanno subendo, debbano essere pagati più di quelli del Mezzogiorno ed in particolare della Calabria. La signorina, dovrebbe prima farsi un ‘esame di coscienza e poi chiedere umilmente scusa alla classe medica meridionale che in questo periodo sta dando prova di elevata coscienza e scienza.Infatti dai medici del meridione ed in particolare dai medici napoletani con gli staff del Cotugno, del Pascale, de Lòreto Mare e di altri, è arrivata una speranza nella lotta al CV19. Infatti dal Pascale è arrivata la prima speranza. Il professor Ascierto più dedito alla lotta al Covid 19 che a presenziare i salotti televisivi, ha attuato un terapia anti reumatoide per fermare quella fase della patogenesi del virus che va sotto il nome di ” Tempesta di Citochine” che è causa del progredire del processo infiammatorio a sua volta causa prima della Polmonite grave e poi della sindrome da Distress Respiratoria letale per chi contrae il virus. Forse la signorina o signora Ceccardi o è cieca o non è a conoscenza dei danni procurati dalla sanità lombarda in questo periodo. A partire dalla vicenda Alzano Lombardo fino alla vicenda dell’abbandono totale delle case di cura dove dei poveri vecchietti moriranno senza neanche essere sottoposto ad un tampone faringeo che potrebbe essere stato un salva vita. Lasciare morire gli anziani e abbandonarli non è degno di una sanità che si rispetti. Il tanto decantato sistema sanitario lombardo ha fatto flop mentre il sistema sanitario campano, deve prendere spunto da questo momento per migliorare ma in definitiva non ha niente da imparare e da invidiare a nessun sistema sanitario. Alla signora Ceccardi invece va detto una frase storica del Principe Antonio de Curtis in arte Totò :” Signorina o signora Ceccardi ma mi faccia il piacer stia zitta).