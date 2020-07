Si ferma a Verona il sogno tricolore della Dea

L’Atalanta, a meno di clamori eventi, dice addio alla corsa scudetto. Il pareggio di Verona sembra essere una sconfitta visto l’andamento del campionato. La squadra di Gasperini sta per finire due componenti utili per una squadra che deve vincere il tricolore: la fortuna e la benzina. La sfida di Verona segna una svolta in negativo per la dea bergamasca. I primi minuti della squadra di Gasperini sono al risparmio. Il Verona cerca d’imporre il gioco. Al 13’ primo tiro nello specchio della porta. L’Atalanta sfiora il goal con Pasalic. Imposta Malinovsky, il pallone arriva a Zapata che di tacco smista a Pasalic ma Silvestre ha un balzo felino e devia in angolo. Il Verona risponde con Faraone il cui tiro cross beffardo viene respinto in angolo da un ottimo Golini. Su conseguente corner Salcedo manda alto di testa. Il primo tempo finisce al 0-0. Ritmo abbastanza buono ma goal zero. Nel secondo tempo la prima emozione capita al 49’. Frittata di Gunter, Zapata riprende il pallone e segna Verona- Atalanta 0-1 e bergamaschi a meno 4 dalla Juve, Ma Giulietta si traveste da vecchia signora e con Pessina pareggia Verona-Atalanta 1-1. La squadra dell’Atalanta si riversa tutta a caccia del goal vittoria. Ma l’Atalanta soffre la grinta del Verona e il pressing asfissiante degli scaligeri. In pratica soffre di luce riflessa visto che il condottiero del Verona è un figlioccio, forse d’ora mai più, di mister Gasperini. L’Atalanta inoltre non è accompagnata neanche da fortuna. Silvestre al 63’ fa onore al suo nome, respingendo con un balzo da felino due azioni dell’Atalanta. infatti il portiere del Verona prima respinge un tiro di Gomez e poi si ripete su Duvan. L’Atalanta riprende la sua caccia al goal vittoria e al goal recupero ma in due occasioni non riesce nel suo intento. Infatti c’è un’azione di contropiede di Zapata che non viene sfruttata a dovere. Al 92 Pasalic non riesce di testa a segnare, Finisce in pareggio. Per l’Atalanta è un pareggio che sa di sconfitta.