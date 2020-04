Sgarbi attacca i Campani: “De Luca chiude la Regione perché non rispettano le regole!”

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, su Rete4, ospite di Stasera Italia, ha deciso di punzecchiare il popolo napoletano in merito a quelle che sono le misure attuali e quelle, possibili, future vigenti per contrastare il coronavirus.

Continua senza sosta l’attacco mediatico verso la città di Napoli, vittima di pregiudizi davvero ingiustificati e ingenerosi. Probabilmente la gestione esemplare dell’epidemia dal Coronavirus da parte del popolo partenopeo e della sanità campana da fastidio a tanti.

L’ultimo episodio dello “SputtaNapoli” è a firma del noto personaggio della tv Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è intervenuto, ieri sera, nella trasmissione Stasera Italia di Barbara Palombelli, la quale gli ha chiesto di commentare la decisione eventuale di Vincenzo De Luca di chiudere la Campania, qualora le regioni del Nord si affrettassero a entrare nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Alla domanda della presentatrice: “Sgarbi, tu che idea ti sei fatto di De Luca che vuole chiudere la Campania? È un riflesso giusto o è un po’ l’impazzimento generale?”;

Sgarbi ha risposto così:

“Beh, perché conosce i napoletani. Quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola”.

E’ chiaro che una risposta così affettata e completamente fuori dalla realtà nasce dalla poca conoscenza dei fatti. Infatti la regione tuttora in ginocchio è la Lombardia, che con i 65.381 contagi ha fallito clamorosamente, dal primo giorno, tutta la gestione della pandemia, mentre la Ragione Campania, con appena 3.988 contagi, ha dimostrato un assoluto rigore nell’osservanza delle disposizioni sia governative che regionali.

La verità è solo una, la nostra regione sta affrontando l’emergenza coronavirus in maniera esemplare, diventando un modello di efficienza per la gestione dell’epidemia, tanto è vero che il contagio è estremamente contenuto rispetto a tutte le regioni del nord e non si sono verificate difficoltà particolari.

