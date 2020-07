Setti:” Decideremo cosa fare da grandi.”

È terminato da pochi minuti l’incontro – tenutosi a Roma presso il St.Regis – tra Aurelio De Laurentiis e gli altri rappresentanti dei club di A (tra questi anche Scaroni, Barone, Ferrero e Fienga) per parlare del delicato tema dei diritti tv. Di seguito le parole del presidente del Verona, Maurizio Setti all’uscita: “Niente di che. Faremo più avanti, poi decideremo cosa fare da grandi. È stata una buona iniziativa, vediamo di capire se ci sono opportunità. La proposta non è ancora definita, sono molto positivo per il futuro”, le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.