Sette giorni senza contagio a Stabia!

Un’intera settimana senza contagi da Covid-19 a Castellammare di Stabia. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di coronavirus in città, all’esito dei 9 tamponi analizzati oggi, relativi a cittadini stabiesi.

Un andamento in apparenza stabile, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. I sacrifici e gli sforzi compiuti finora stanno dando i loro frutti. Ma bisogna continuare ad insistere su questa linea, restare a casa, rispettare le regole, rimanere uniti e compatti. Soltanto così potremo vincere questa sfida e tornare più rapidamente alla normalità