Momento molto delicato in casa Barcellona, alle prese con diverse polemiche interne in vista della sfida di ritorno in Champions League contro il Napoli. Come annunciato dal club in una nota ufficiale, il tecnico Setièn potrebbe dover rinunciare per il ritorno in campo al difensore Clément Lenglet, afflitto dadei dolori all’inguine destro e che subirà un trattamento medico per i prossimi giorni.barca