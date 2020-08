Setien:” Ecco cosa vi dico su alcuni elementi della rosa!”

In conferenza stampa Seten ha risposta ad alcune domande su alcuni elementi della rosa. Ecco le sue parole

Ha parlato con Arthur? Non si è presentato questa settimana.

“Ho parlato con lui prima che se ne andasse, come con tutti. Tutto ciò che ho potuto sapere l’ho saputo tramite il club. E’ una situazione che trascende la mia posizione. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, non posso dire altro”.

Dembelé sarà convocato?

“Sì, ci stiamo pensando. Ma per sfortuna gli allenamenti che ha potuto fare con il gruppo sono stati pochi. La realtà è che sarebbe un rischio abbastanza grande convocarlo. Potremmo farlo, ma sarebbe un rischio. La miglior decisione è quella di non convocarlo. Poteva giocare qualche minuto, ma è meglio così. Verrà con noi in Portogallo dopo aver fatto qualche altro allenamento in gruppo”.

Riqui Puig e Ansu Fati sono pronti per partire titolari in partite così importanti?

“Sia Riqui che Ansu sono in condizione. Hanno fatto abbastanza bene fin qui, potrebbero essere tranquillamente titolari. E’ una decisione che devo prendere io. Ma se giocheranno dall’inizio faranno bene”.